В новой Конституции экс-президентам хотят ограничить привилегии

В новой Конституции экс-президентам хотят ограничить привилегии

Члены Конституционного совещания предлагают в новом Основном законе ограничить привилегии экс-президентов. Об этом сообщил руководитель секции КС «Органы государственной власти» заведующий кафедрой теории и истории государства и права КНУ, доктор юридических наук Болот Токтобаев.

По его словам, предлагается оставить статус «экс-президента», но ограничить привилегии бывшим главам государства. «У нас сейчас статус «экс-президента» дает ряд привилегий. Мы пришли к выводу, что этот статус нужно оставить, но предлагаем отдельным законом ограничить привилегии бывших президентов», — отметил Болот Токтобаев.

Ранее посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров предложил вообще исключить из действующей Конституции норму о статусе экс-президента. По его словам, государственный бюджет терпит огромные убытки, обеспечивая экс-президентов льготами.

В настоящее время статус «экс-президента» имеют Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.

Источник: elgezit.kg