В новой Конституции экс-президентам хотят ограничить привилегии
Члены Конституционного совещания предлагают в новом Основном законе ограничить привилегии экс-президентов. Об этом сообщил руководитель секции КС «Органы государственной власти» заведующий кафедрой теории и истории государства и права КНУ, доктор юридических наук Болот Токтобаев.
По его словам, предлагается оставить статус «экс-президента», но ограничить привилегии бывшим главам государства. «У нас сейчас статус «экс-президента» дает ряд привилегий. Мы пришли к выводу, что этот статус нужно оставить, но предлагаем отдельным законом ограничить привилегии бывших президентов», — отметил Болот Токтобаев.
Ранее посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров предложил вообще исключить из действующей Конституции норму о статусе экс-президента. По его словам, государственный бюджет терпит огромные убытки, обеспечивая экс-президентов льготами.
В настоящее время статус «экс-президента» имеют Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.
Источник: elgezit.kg
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