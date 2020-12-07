Список перекрестков, где еще будут установлены камеры «Безопасного города»
В ближайшее время в Бишкеке поставят ещё 44 камеры безопасного города.
Как сообщили агентству в пресс-службе ГУОБДД, камеры будут установлены на следующих перекрестках улиц:
1. Ахунбаева - Чортекова
2. Масалиева - Тыналиева
3. Токомбаева - Жукеева-Пудовкина
4. Токомбаева - Нуркамал
5. Тоголока Молдо - Баялинова
6. Жукеева-Пудовкина - Суеркулова
7. Алыкулова - Ахунбаева
8. Байтика Баатыра - Токомбаева
9. Садырбаева - Семетей
10. Дэн Сяопина - П. Лумумбы
11. Чуй - Тоголока Молдо
12. Токтоналиева - Масалиева (Южная магистраль)
13. Жибек Жолу - Кулиева
14. Жибек Жолу - Ибраимова
15. Абдрахманова - Киевская
16. Ибраимова - Киевская
17. Анкара - Валиханова
18. Салиевой - Курманжан Датки
19. Махатмы Ганди - Баялинова
20. Токтогула - Панфилова
21. Гагарина - Асаналиева (Некрасова)
22. Панфилова - Горького
23. Толстого - Панфилова
24. Шопокова - Жумабека
25. Московская - Тоголока Молдо
26. Лермонтова - Кольбаева
27. Жибек Жолу - Тоголока Молдо
28. Тоголока Молдо - Щербакова
29. Орозбекова - Щербакова
30. Елебесова - Щербакова
31. Сухэ-Батора - Юнусалиева
32. Сухэ-Батора - Токомбаева
33. Ахунбаева - Токтоналиева
34. Бешейналиевой - Токтогула
35. Кулиева - Токтогула
36. Кулиева - Рыскулова
37. Киевская - Бейшеналиевой
38. Чуй - Ибраимова
39. П. Лумумбы - Профсоюзная
40. Жибек Жолу - Осмонкула
41. Чортекова - Куюкова
42. Шабдана Батыра - Валиханова
43. Жайыла Баатыра (Южная магистраль) - Садырбаева
44. Ибраимова - Фрунзе.
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