Список перекрестков, где еще будут установлены камеры «Безопасного города»

Список перекрестков, где еще будут установлены камеры «Безопасного города»

В ближайшее время в Бишкеке поставят ещё 44 камеры безопасного города.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУОБДД, камеры будут установлены на следующих перекрестках улиц:

1. Ахунбаева - Чортекова

2. Масалиева - Тыналиева

3. Токомбаева - Жукеева-Пудовкина

4. Токомбаева - Нуркамал

5. Тоголока Молдо - Баялинова

6. Жукеева-Пудовкина - Суеркулова

7. Алыкулова - Ахунбаева

8. Байтика Баатыра - Токомбаева

9. Садырбаева - Семетей

10. Дэн Сяопина - П. Лумумбы

11. Чуй - Тоголока Молдо

12. Токтоналиева - Масалиева (Южная магистраль)

13. Жибек Жолу - Кулиева

14. Жибек Жолу - Ибраимова

15. Абдрахманова - Киевская

16. Ибраимова - Киевская

17. Анкара - Валиханова

18. Салиевой - Курманжан Датки

19. Махатмы Ганди - Баялинова

20. Токтогула - Панфилова

21. Гагарина - Асаналиева (Некрасова)

22. Панфилова - Горького

23. Толстого - Панфилова

24. Шопокова - Жумабека

25. Московская - Тоголока Молдо

26. Лермонтова - Кольбаева

27. Жибек Жолу - Тоголока Молдо

28. Тоголока Молдо - Щербакова

29. Орозбекова - Щербакова

30. Елебесова - Щербакова

31. Сухэ-Батора - Юнусалиева

32. Сухэ-Батора - Токомбаева

33. Ахунбаева - Токтоналиева

34. Бешейналиевой - Токтогула

35. Кулиева - Токтогула

36. Кулиева - Рыскулова

37. Киевская - Бейшеналиевой

38. Чуй - Ибраимова

39. П. Лумумбы - Профсоюзная

40. Жибек Жолу - Осмонкула

41. Чортекова - Куюкова

42. Шабдана Батыра - Валиханова

43. Жайыла Баатыра (Южная магистраль) - Садырбаева

44. Ибраимова - Фрунзе.