(Фото) В Бишкеке пакистанец пытался ограбить банк игрушечным пистолетом

В Бишкеке задержан иностранец по подозрению в разбойном нападении.

Об этом 7 декабря в пресс-службе УВД Ленинского района.

В 17:16 27 ноября в банк по ул. Бейшеналиева ворвался вооруженный мужчина. Он, угрожая пистолетом, говоря на иностранном языке, требовал отдать деньги. Однако ограбить банк ему не удалось, преступник сбежал.

Пострадавшие обратились в милицию, и данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 202 («Разбой») УК КР.

Оперативники ГОМ-1 Ленинского РУВД задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Пакистана М.Р., 1998 года рождения. У парня изъяли два игрушечных пистоела

Иностранца водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Позже его заключили в СИЗО-1 сроком на один месяца.

Милиция устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

(Видео) https://t.me/svodka_akipress/112

Источник: svodka.akipress.org