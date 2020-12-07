(Фото) В Бишкеке пакистанец пытался ограбить банк игрушечным пистолетом

В Бишкеке задержан иностранец по подозрению в разбойном нападении.
Об этом 7 декабря в пресс-службе УВД Ленинского района.
В 17:16 27 ноября в банк по ул. Бейшеналиева ворвался вооруженный мужчина. Он, угрожая пистолетом, говоря на иностранном языке, требовал отдать деньги. Однако ограбить банк ему не удалось, преступник сбежал.
Пострадавшие обратились в милицию, и данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 202 («Разбой») УК КР.
Оперативники ГОМ-1 Ленинского РУВД задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Пакистана М.Р., 1998 года рождения. У парня изъяли два игрушечных пистоела
Иностранца водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Позже его заключили в СИЗО-1 сроком на один месяца.
Милиция устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.(Видео) https://t.me/svodka_akipress/112
Источник: svodka.akipress.org
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