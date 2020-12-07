У двух кыргызстанцев синдром ускоренного старения

У двух кыргызстанцев диагностирована болезнь прогерия.
Об этом сообщает сообщество «Каракол бирге».
Прогерия – редкий синдром ускоренного старения, который проявляется в раннем детстве и вызывает преждевременную смерть.
По данным сообщества, сейчас Исламу 20 лет, а Рамазану 11 лет.
«Они играют на музыкальных инструментах и лепят из пластилина различных персонажей и фигуры. В прошлом году с помощью волонтеров они сделали мультфильм из пластилиновых персонажей. Мы решили помочь ребятам развивать их талант, чтобы они могли принимать заказы», - информирует сообщество.
Источник: zdorovie.akipress.org
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