У двух кыргызстанцев синдром ускоренного старения

У двух кыргызстанцев диагностирована болезнь прогерия.

Об этом сообщает сообщество «Каракол бирге».

Прогерия – редкий синдром ускоренного старения, который проявляется в раннем детстве и вызывает преждевременную смерть.

По данным сообщества, сейчас Исламу 20 лет, а Рамазану 11 лет.

«Они играют на музыкальных инструментах и лепят из пластилина различных персонажей и фигуры. В прошлом году с помощью волонтеров они сделали мультфильм из пластилиновых персонажей. Мы решили помочь ребятам развивать их талант, чтобы они могли принимать заказы», - информирует сообщество.

Источник: zdorovie.akipress.org