Возвращенные Сарпашевым земли распределят среди малоимущих жителей Токтогульского района
В ходе досудебного производства по факту незаконного обогащения экс-первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева на баланс Торкенского а/о Токтогульского район возвращены ранее приобретенные им и оформленные на его близких родственников 500 гектаров пастбищных угодий, а также 30 гектаров орошаемых земель, расположенных в Токтогульском районе.
Как отметили в ГСБЭП, они намерены проконтролировать процесс дальнейшего распределения возвращенных земель нуждающимся малоимущим жителям Торкенского а/о Токтогульского района.
Досудебное производство продолжается, в ходе которого по остальному имуществу Сарпашева идут проверочные мероприятия по вопросам законности их приобретения.
На 9 декабря в 16:00 экс-чиновнику вручена повестка о явке в следственное управление ГСБЭП для проведения дальнейших следственных действий.
Источник: reporter.kg
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