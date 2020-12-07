Возвращенные Сарпашевым земли распределят среди малоимущих жителей Токтогульского района

Возвращенные Сарпашевым земли распределят среди малоимущих жителей Токтогульского района

В ходе досудебного производства по факту незаконного обогащения экс-первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева на баланс Торкенского а/о Токтогульского район возвращены ранее приобретенные им и оформленные на его близких родственников 500 гектаров пастбищных угодий, а также 30 гектаров орошаемых земель, расположенных в Токтогульском районе.

Как отметили в ГСБЭП, они намерены проконтролировать процесс дальнейшего распределения возвращенных земель нуждающимся малоимущим жителям Торкенского а/о Токтогульского района.

Досудебное производство продолжается, в ходе которого по остальному имуществу Сарпашева идут проверочные мероприятия по вопросам законности их приобретения.

На 9 декабря в 16:00 экс-чиновнику вручена повестка о явке в следственное управление ГСБЭП для проведения дальнейших следственных действий.

Источник: reporter.kg