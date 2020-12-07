Певица Асель Кадырбекова призналась, что носит парик из-за операции

Певица Асель Кадырбекова призналась, что носит парик из-за операции.

Об этом она она написала на своей странице в соцсетях.

По ее словам, ей пришлось пережить операцию на голову.

«Сбрили волосы. Жду теперь как отрастут свои. С волосами мне комфортно, из-за этого муж мне сделал такой подарок. Увидя, как мне плохо без них. Я это и не скрывала!», – пишет Кадырбекова.

Источник: reporter.kg