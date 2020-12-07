Певица Асель Кадырбекова призналась, что носит парик из-за операции.
Об этом она она написала на своей странице в соцсетях.
По ее словам, ей пришлось пережить операцию на голову.
«Сбрили волосы. Жду теперь как отрастут свои. С волосами мне комфортно, из-за этого муж мне сделал такой подарок. Увидя, как мне плохо без них. Я это и не скрывала!», – пишет Кадырбекова.
Источник: reporter.kg
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