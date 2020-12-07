Дело Атамбаева поступило в Первомайский райсуд. Назначен судья
Уголовное дело бывшего президента Алмазбека Атамбаева по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева передано из Верховного суда в Первомайский районный суд. Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе райсуда.
Дело будет рассматривать судья Мирлан Термечиков, который также председательствует по делу о незаконной выдаче земельного участка экс-президенту в селе Кой-Таш.
«Ходатайство об изменении меры пресечения еще не поступило», – сказали в суде.
Ранее Верховный суд отменил приговоры двух инстанций по данному делу и отправил в первую инстанцию в ином составе суда.
Также сообщалось, что Атамбаева освободят и он покинет страну.
Источник: reporter.kg
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