Дело Атамбаева поступило в Первомайский райсуд. Назначен судья

Дело Атамбаева поступило в Первомайский райсуд. Назначен судья

Уголовное дело бывшего президента Алмазбека Атамбаева по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева передано из Верховного суда в Первомайский районный суд. Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе райсуда.

Дело будет рассматривать судья Мирлан Термечиков, который также председательствует по делу о незаконной выдаче земельного участка экс-президенту в селе Кой-Таш.

«Ходатайство об изменении меры пресечения еще не поступило», – сказали в суде.

Ранее Верховный суд отменил приговоры двух инстанций по данному делу и отправил в первую инстанцию в ином составе суда.

Также сообщалось, что Атамбаева освободят и он покинет страну.

Источник: reporter.kg