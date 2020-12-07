(Фото) В Нарыне задержан россиянин, находившийся в розыске 4 года

В Нарыне задержан россиянин, находившийся в розыске 4 года

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД КР и Службы криминальной милиции УВД Нарынской области 4 декабря задержали мужчину, находившегося в международном розыске. Об этом сообщают в МВД КР.

По их данным, гражданин России — 41-летний М.В. разыскивался правоохранительными органами РФ с 2016 года за совершение преступлений, предусмотренных статьей 228 (сбыт и хранение наркотических веществ) УК РФ.

В настоящее время задержанный водворен в СИЗО Нарына. По данному факту уведомлены Генеральная прокуратура КР и НЦБ Интерпола Москвы.

Проводятся мероприятия по экстрадиции М.В. в Россию.

Источник: elgezit.kg