(Фото) В Нарыне задержан россиянин, находившийся в розыске 4 года

В Нарыне задержан россиянин, находившийся в розыске 4 года
Сотрудники НЦБ Интерпола МВД КР и Службы криминальной милиции УВД Нарынской области 4 декабря задержали мужчину, находившегося в международном розыске. Об этом сообщают в МВД КР.
По их данным, гражданин России — 41-летний М.В. разыскивался правоохранительными органами РФ с 2016 года за совершение преступлений, предусмотренных статьей 228 (сбыт и хранение наркотических веществ) УК РФ.
В настоящее время задержанный водворен в СИЗО Нарына. По данному факту уведомлены Генеральная прокуратура КР и НЦБ Интерпола Москвы.
Проводятся мероприятия по экстрадиции М.В. в Россию.
Источник: elgezit.kg
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