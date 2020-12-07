(Видео) Сбежавший заключенный совершил разбойное нападение в Бишкеке 

Сбежавший заключенный совершил разбойное нападение в Бишкеке
Оперативники задержали подозреваемого. У него нашли огнестрельное оружие, патроны и ножи
Минувшим летом, 11 июля, примерно в 05:30 часов в ГУВД Бишкека поступило сообщение о разбойном нападении в частный дом по улице Нарвской.
Следственно-оперативная группа Первомайского РУВД по приезду установила, что в период времени с 04:00 до 04:30 неизвестные лица в темной одежде и черных медицинских масках путем отжатия пластикового окна в прихожей, а также взлома замка входной двери проникли в частный дом. Связав скотчем и электрическими проводами граждан Д.Б. и Л.Ф., завладели денежными средствами в сумме 3 млн. 500 тысяч сомов, которые находились в сейфе, после чего скрылись.
Было начато досудебное производство по статье 202 (Разбой) УК КР.
В июле 2020 года в СКМ ГУВД Бишкека поступила информация оперативного характера о том, что некий парень по имени «А.» в начале июля совершил разбойное нападение.
Проведенными необходимыми оперативно-розыскными мероприятиями, а также при реализации оперативной информации на территории столицы оперативниками СКМ ГУВД Бишкека было установлено местонахождение и проведено задержание подозреваемого А.А. 1991 года рождения.
По имеющимся данным, задержанный был ранее судимым в 2015 году Чаткальским районным судом по статьям 165, 164 и в 2018 году Сокулукским районным судом по статьям 164, 348 УК КР в старой редакции.
Помимо этого, было установлено, что задержанный А.А. является подозреваемым по другому досудебному производству по статье 202 (Разбой) УК КР, находящемуся в производстве следственной службы ОВД Жайылского района. Он также проходит подозреваемым по досудебному производству следственной службы ГСИН по статье 349 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК КР.
По месту проживания задержанного был проведен неотложный обыск, где были обнаружены и изъяты: пистолет марки «ПМ» с магазином и 1 патроном, три коробки патронов калибра 9 мм в количестве 48 штук, три ножа моделей «Стербец» и «Кизляр», 2 патрона калибра 5,45 мм и 1 патрон калибра 7,62 мм. По обнаруженным и изъятым предметам назначены баллистическая и трассологическая экспертизы.
В данное время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к совершению других преступлений.
Пресс-служба ГУВД Бишкека
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