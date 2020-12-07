В каких регионах цены на мясо начали снижаться?

В каких регионах цены на мясо начали снижаться?

Межрегиональное главное управление Министерства экономики КР проанализировало цены на продовольственную продукцию по крупным рынкам г. Бишкек и по областям Кыргызской Республики с 26 ноября по 3 декабря 2020 года.

За неделю в регионах цены практически не изменились, по некоторым городам Кыргызстана средне-розничные цены снизились на 10-30 сомов за 1 кг. При этом в г.Талас цены повысились на 10 сомов.

Источник: media-center.kg