В Москве произошла массовая драка между кыргызами и дагестанцами



В Москве произошла массовая драка кыргызов и дагестанцев.

Об этом сообщают российские СМИ.

Драка произошла прямо на дороге на улице Дмитрия Ульянова.

Причиной стало то, что один из дагестанцев якобы отказался платить за такси, а водителем был кыргыз. Уточняется, что участники потасовки не получили серьёзных увечий.

Источник: reporter.kg