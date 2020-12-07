В Москве произошла массовая драка между кыргызами и дагестанцами

В Москве произошла массовая драка кыргызов и дагестанцев.
Об этом сообщают российские СМИ.
Драка произошла прямо на дороге на улице Дмитрия Ульянова.
Причиной стало то, что один из дагестанцев якобы отказался платить за такси, а водителем был кыргыз. Уточняется, что участники потасовки не получили серьёзных увечий.
Источник: reporter.kg
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