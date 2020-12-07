Артем Новиков теперь отправляется в Баткенскую и Ошскую области
7-9 декабря исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
В рамках поездки Артем Новиков ознакомится с деятельностью промышленных объектов, примет участие в церемонии открытия аэропорта в городе Исфана, ознакомится с ходом строительства больницы в городе Кадамжай.
Также в рамках рабочей поездки и.о. премьер-министра примет участие в заседании Совета полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан, которое состоится 8 декабря текущего года в городе Фергана Республики Узбекистан.
В завершение поездки Артем Новиков ознакомится с деятельностью контрольно-пропускного пункта "Иркештам".
ранее Артем Новиков с рабочими поездками посетил Чуйскую и Нарынскую области.
Источник: vb.kg
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