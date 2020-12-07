В Бишкеке орудуют мошенники, представляющиеся сотрудниками мэрии

К нам обратились соотечественники, которые стали жертвами мошенников.
В столичной мэрии предупредили горожан об опасности. В ведомстве уточнили, что в Бишкеке орудуют мошенники, представляющиеся сотрудниками муниципалитета.
«К нам обратились соотечественники, которые стали жертвами мошенников. Неизвестные представляются в соцсетях и мессенджерах руководителями, сотрудниками мэрии города Бишкек, используют общедоступные фотографии вице-мэров, просят перевести денежные средства под различным предлогом (приобретение техники, оказание гуманитарной помощи и другое)», - говорится в сообщении мэрии.
В муниципалитете отмечают, что ведомство никогда не занимается подобным сбором средств. «Руководители и сотрудники городских служб работают строго в рамках законодательства, все механизмы города работают в правовом поле. Никто из сотрудников столичного муниципалитета не будет писать подобные личные сообщения. Будьте бдительны! Проверяйте информацию на официальных источниках! В случае фактов мошенничества, срочно обращайтесь в милицию: 102», - обратились в пресс-службе столичной мэрии.
Источник: Кабар
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