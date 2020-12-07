Талант Мамытов с рабочим визитом прибыл в Москву
Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша сегодня с рабочим визитом прибыл в Москву, сообщает пресс-служба парламента КР.
По ее данным, Мамытов проведет двустороннюю встречу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Володиным.
Стороны обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развития взаимодействия Кыргызстана и России в рамках межпарламентского сотрудничества.
Также запланированы встречи Таланта Мамытова с председателем Коллегии Евразийской Экономической Комиссии Михаилом Мясниковичем и председателем Исполнительного комитета — Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.
В завершение визита торага Жогорку Кенеша встретится с соотечественниками, проживающими в РФ.
Источник: Элгезит
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