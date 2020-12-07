Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 18

Талант Мамытов с рабочим визитом прибыл в Москву

Талант Мамытов с рабочим визитом прибыл в Москву

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша сегодня с рабочим визитом прибыл в Москву, сообщает пресс-служба парламента КР.

По ее данным, Мамытов проведет двустороннюю встречу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Володиным.

Стороны обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развития взаимодействия Кыргызстана и России в рамках межпарламентского сотрудничества.

Также запланированы встречи Таланта Мамытова с председателем Коллегии Евразийской Экономической Комиссии Михаилом Мясниковичем и председателем Исполнительного комитета — Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

В завершение визита торага Жогорку Кенеша встретится с соотечественниками, проживающими в РФ.

Источник: Элгезит

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить