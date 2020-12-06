Иностранцам разрешили прилетать в Кыргызстан. Но с условиями

Иностранцам разрешили прилетать в Кыргызстан. Но с условиями

Правительством КР 4 декабря 2020 года принято решение о возобновлении пропуска в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику через пункты пропуска международных аэропортов «Манас», «Ош», «Иссык-Куль», с соблюдением требований Алгоритмов действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба МИД КР.

Так, с 4 декабря 2020 года иностранные граждане и лица без гражданства могут прибывать в Кыргызстан регулярными авиасообщениями в установленном законодательством КР порядке.

МИД напоминает, что в соответствии с указанными алгоритмами, граждане иностранных государств и лица без гражданства допускаются на борт воздушного судна, следующего в Кыргызскую Республику, при наличии результатов ПЦР-исследования, свидетельствующего об отсутствии COVID, проведенного за последние 72 часа (3 суток).

После прибытия в Кыргызскую Республику сотрудниками санитарно-карантинных пунктов (СКП) также будет проводиться проверка наличия результатов ПЦР-исследования и термометрия пассажиров на борту воздушного судна.

Отмечается, что в случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны пройти ПЦР-исследование по месту прибытия.

Кроме этого, в целях обеспечения приема международных наблюдателей за выборами президента КР и депутатов Жогорку Кенеша, запланированных на 2021 год, правительством принято решение о пропуске иностранных граждан, направляющихся в Кыргызстан в качестве международных наблюдателей по приглашению МИД и других компетентных государственных органов Кыргызской Республики.

Источник: Элгезит