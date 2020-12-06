Бывший премьер Кубатбек Боронов находится в реанимации

Бывший премьер Кубатбек Боронов находится в реанимации

Бывший премьер-министр Кубатбек Боронов находится в реанимации. Об этом сообщили источники.

Состояние здоровья относительно тяжёлое.

В окружении Боронова сообщили, что его состояние удовлетворительное. Вместе с ним также госпитализированы жена и дети.

3 декабря стало известно, что бывший премьер госпитализирован, у него выявили коронавирус.

Он возглавлял правительство с июня 2020 года и ушел в отставку после октябрьских событий. Он также возглавлял штаб по борьбе по коронавирусом.

Источник: zdorovie.akipress.org