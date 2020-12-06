Бывший премьер Кубатбек Боронов находится в реанимации
Бывший премьер-министр Кубатбек Боронов находится в реанимации. Об этом сообщили источники.
Состояние здоровья относительно тяжёлое.
В окружении Боронова сообщили, что его состояние удовлетворительное. Вместе с ним также госпитализированы жена и дети.
3 декабря стало известно, что бывший премьер госпитализирован, у него выявили коронавирус.
Он возглавлял правительство с июня 2020 года и ушел в отставку после октябрьских событий. Он также возглавлял штаб по борьбе по коронавирусом.
Источник: zdorovie.akipress.org
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