Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Бывшего телохранителя бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева отпустили под домашний арест, сообщили в пресс-службе Первомайского суда.
По их данным, решением Первомайского райсуда мера пресечения Канат Сагымбаев, который содержался в СИЗО ГКНБ был изменён на домашний арест до 10 февраля 2021 года.
По информации адвоката Замира Жоошева бывший руководитель Аппарата президента Фарид Ниязов пока остаётся в СИЗО, но они будут подавать жалобу.
Напомним, ранее следственная группа МВД возбудила уголовное дело по факту организации массовых беспорядков, в рамках которой были задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев, а также Фарид Ниязов.
Источник: Кабар
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