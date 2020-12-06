Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест

Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест

Бывшего телохранителя бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева отпустили под домашний арест, сообщили в пресс-службе Первомайского суда.

По их данным, решением Первомайского райсуда мера пресечения Канат Сагымбаев, который содержался в СИЗО ГКНБ был изменён на домашний арест до 10 февраля 2021 года.

По информации адвоката Замира Жоошева бывший руководитель Аппарата президента Фарид Ниязов пока остаётся в СИЗО, но они будут подавать жалобу.

Напомним, ранее следственная группа МВД возбудила уголовное дело по факту организации массовых беспорядков, в рамках которой были задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев, а также Фарид Ниязов.

Источник: Кабар