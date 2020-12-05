(Фото) Мэрия Бишкека оставила жителей «Тунгуча» без курицы-гриль

Городские власти продолжают очищать Бишкек от самовольно установленных объектов.
Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, после оперативного сигнала бишкекчан демонтированы незаконно установленные металлические ограждения в микрорайоне №3 и парковочные барьеры в микрорайоне №5 д.71/1, а в микрорайоне «Тунгуч» снесены четыре точки по продаже курицы-гриль, навес и один павильон без разрешительных документов.
«Также на пересечении улиц Айни и Муромской не стало металлического навеса павильона площадью 15 квадратных метров.
«Под раздачу» попали и игровые конструкции, силомеры на центральной площади «Ала-Тоо». После разъяснительных бесед оперативной группы, владельцы объектов устранили нарушения», — отметили в мэрии.
В ведомстве просят горожан, желающих сообщить о незаконно или неправильно установленных объектах, звонить по номеру (0777) 147-493.
Источник: Элгезит
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