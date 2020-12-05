10 богатейших люди мира — 2020. Рейтинг Bloomberg

10 богатейших люди мира — 2020. Рейтинг Bloomberg

лава Tesla и SpaceX Илон Маск обошел основателя Microsoft Билла Гейтса и занял вторую строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. Его состояние выросло на $100 млрд за год и достигло $127,9 млрд — в январе Маск занимал 35 строчку рейтинга. Резкий рост его состояния связан с успехами Tesla — акции компании подорожали на 520% с начала года.

Возглавляет же список 500 миллиардеров по-прежнему основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос ($182 млрд). Третье место осталось за Гейтсом ($127,7 млрд). Четвертое место — у главы группы компании Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно ($105 млрд). Пятую строчку занял основатель Facebook Марк Цукерберг ($102 млрд).

Первые 10 миллиардеров планеты по версии Bloomberg:

1. Джефф Безос ($182 млрд) — американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com,

2. Илон Маск ($128 млрд) — глава Tesla и SpaceX

3. Билл Гейтс ($128 млрд) — основателя Microsoft

4. Бернар Арно ($105 млрд) — президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy

5. Марк Цукерберг ($102 млрд) — основатель Facebook

6. Уоррен Баффет ($86,8 млрд) — генеральный директор и председатель совета директоров американской компании Berkshire Hathaway Inc.

7. Ларри Пейдж ($81,3) — разработчик и сооснователь поисковой системы Google

8. Сергей Брин ($78,7) — разработчик и основатель поисковой системы Google

9. Стив Балмер ($76,1) — генеральный директор Корпорации Майкрософт

10. Мукеш Амбани ($74) — председатель правления, исполнительный директор Reliance Industries