Айсулуу Тыныбекова победила в онлайн-голосовании «Legends vs. Stars»

Айсулуу Тыныбекова победила в онлайн-голосовании «Legends vs. Stars»

Чемпионка мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова стала лучшей спортсменкой по версии онлайн-голосования «Legends vs. Stars» Объединенного мира борьбы. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке Айсулуу Тыныбекова.

По ее словам, из 292 тыс голосов - 58% достались ей, что дало победу в онлайн-голосовании. «Я безгранично благодарна Всевышнему за то, что родилась в Кыргызстане. У нас самые сплоченные люди в мире. От всей души говорю «Спасибо» всему кыргызскому народу. Благодаря вашим стараниям нам удалось победить на онлайн голосовании», - отметила чемпионка.

Отметим, ее главным соперником в финале конкурса была спортсменка из Индии Винеш Фогат. По итогам голосования Айсулуу Тыныбекова набрала 170 тыс 989 голосов, а представительница Индии - 121 тыс 907 голосов.

Источник: Кабар