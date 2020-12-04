Артем Новиков в Facebook: Веду страницу сам, пишите свои предложения

Веду его сам, но в связи с плотным графиком работы уделяю чуть меньше времени.
Увеличение пропускной способности на КПП “Иркештам” и “Автодорожный” поможет предпринимателям быстрее получать свои товары. Об этом заявил в своем видеообращении странице Facebook и.о. премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков.
По его словам, это наладит торгово-экономические отношения между Китаем и Кыргызстаном.
Отметим, что Новиков зарегистрировался в социальной сети Facebook, где делает обращения и комментирует происходящие в стране события. Как отмечает чиновник, он сам ведет свою страницу.
“Веду его сам, но в связи с плотным графиком работы уделяю чуть меньше времени. Все ваши письма обязательно будут рассмотрены по очереди“, – сказал Новиков.
Источник: reporter.kg
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