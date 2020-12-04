Артем Новиков в Facebook: Веду страницу сам, пишите свои предложения

Веду его сам, но в связи с плотным графиком работы уделяю чуть меньше времени.

Увеличение пропускной способности на КПП “Иркештам” и “Автодорожный” поможет предпринимателям быстрее получать свои товары. Об этом заявил в своем видеообращении странице Facebook и.о. премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его словам, это наладит торгово-экономические отношения между Китаем и Кыргызстаном.

Отметим, что Новиков зарегистрировался в социальной сети Facebook, где делает обращения и комментирует происходящие в стране события. Как отмечает чиновник, он сам ведет свою страницу.

“Веду его сам, но в связи с плотным графиком работы уделяю чуть меньше времени. Все ваши письма обязательно будут рассмотрены по очереди“, – сказал Новиков.

Источник: reporter.kg