(Фото) Компания Samsung запатентовала девайс: беспроводную зарядку в виде кольца, которое питается от человека

Компания Samsung запатентовала девайс: беспроводную зарядку в виде кольца, которое питается от человека
В сети опубликовали патент от компании Samsung, в котором описан любопытный небольшой девайс. Это беспроводная зарядка для смартфона, которая представляет собой кольцо. Оно питается от человека, пишет ferra.ru.
Отмечается, что у устройства нет аккумулятора. Вместо этого оно оснащено магнитным диском, который приходит в движение вслед за движениями руки и создает электричество. Также у девайса есть крошечный генератор. Кроме того, девайс использует не только кинетическую энергию движений, но и может трансформировать в электричество тепло тела.
Уточняется при этом, что небольшая батарея все же есть — для хранения сгенерированного электричества. Главное преимущества такой беспроводной зарядки, как считают ее создатели, в том, что это именно кольцо.
Источник: Элгезит
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