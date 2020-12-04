Главе налоговой службы Кабылу Абдалиеву объявлен выговор

Главе налоговой службы Кабылу Абдалиеву объявлен выговор

Председателю Государственной налоговой службы при правительстве КР Кабылу Абдалиеву объявлен выговор за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков, сообщает пресс-служба правительства.