И.о.премьер-министра Артем Новиков с рабочей поездкой посетит Нарынскую область

И.о.премьер-министра Артем Новиков с рабочей поездкой посетит Нарынскую область

Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков завтра, 5 декабря, с рабочей поездкой посетит Нарынскую область, сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе поездки и.о.главы правительства ознакомится с деятельностью контрольно-пропускного пункта «Торугарт-Автодорожный», а также с ходом строительства ряда инфраструктурных и социальных объектов.

Источник: Кабар