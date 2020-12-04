И.о.премьер-министра Артем Новиков с рабочей поездкой посетит Нарынскую область
Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков завтра, 5 декабря, с рабочей поездкой посетит Нарынскую область, сообщает пресс-служба правительства КР.
В ходе поездки и.о.главы правительства ознакомится с деятельностью контрольно-пропускного пункта «Торугарт-Автодорожный», а также с ходом строительства ряда инфраструктурных и социальных объектов.
Источник: Кабар
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