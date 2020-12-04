ГНС из незаконного оборота изъяла крупную партию алкогольной продукции

ГНС из незаконного оборота изъяла крупную партию алкогольной продукции

Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) КР в ходе рейдового налогового контроля выявили ряд фактов нарушений требований по производству, обороту и реализации алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в мелкооптовых магазинах, расположенных на территории Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей, установлены факты хранения и реализации алкогольной продукции с нарушением правил применения акцизных марок. Изъяты более 9 тысяч бутылок алкоголя в различных емкостях и наименованиях.

В городе Бишкеке выявлен факт хранения крупной партии импортной алкогольной продукции с целью реализации, где на алкогольных продукциях отсутствовали контрэтикетка и стикер. По результатам к трем субъектам предпринимательства наложен штраф в сумме 84 тыс. сомов, который взыскан в пользу бюджета.

Кроме того, в Аламудунском районе на одном из заводов по производству алкогольной продукцию выявлена недостача акцизных марок на коньячную продукцию в количестве 2915 штук.

В отношении субъектов предпринимательства, имеющих причастность к выявленным нарушениям, будут приняты меры согласно законодательству КР.

Источник: Кабар