Президент будет главой исполнительной власти и будет нести персональную ответственность – член КС

Он отметил, что главный закон страны не изменяется, а пишется совершенно новая Конституция, как альтернатива нынешней.
Согласно проекту новой Конституции президент будет главой исполнительной власти и будет нести персональную ответственность. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель секции «Органы государственной власти» конституционного совещания Болот Токтобаев.
«У нас будет президентская форма правления и соответственно президент будет управлять исполнительной властью. То есть президент будет главой исполнительной власти, но будет еще и председатель правительства, в который входят все министерства и ведомства. Как известно, правительство это коллегиальный орган. Но нести ответственность за исполнительную власть будет отвечать президент. Мы вписали в Конституцию персональную ответственность президента», - сказал Токтобаев.
Он отметил, что главный закон страны не изменяется, а пишется совершенно новая Конституция, как альтернатива нынешней.
«Да, недостатков в нынешней Конституции много. Это и есть причина того, что мы пришли тому, что начали разрабатывать проект новой Конституции», - сказал председатель КС Бекбосун Борубашев.
Источник: Кабар
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