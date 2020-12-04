Президент будет главой исполнительной власти и будет нести персональную ответственность – член КС

Он отметил, что главный закон страны не изменяется, а пишется совершенно новая Конституция, как альтернатива нынешней.

Согласно проекту новой Конституции президент будет главой исполнительной власти и будет нести персональную ответственность. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель секции «Органы государственной власти» конституционного совещания Болот Токтобаев.

«У нас будет президентская форма правления и соответственно президент будет управлять исполнительной властью. То есть президент будет главой исполнительной власти, но будет еще и председатель правительства, в который входят все министерства и ведомства. Как известно, правительство это коллегиальный орган. Но нести ответственность за исполнительную власть будет отвечать президент. Мы вписали в Конституцию персональную ответственность президента», - сказал Токтобаев.

Он отметил, что главный закон страны не изменяется, а пишется совершенно новая Конституция, как альтернатива нынешней.

«Да, недостатков в нынешней Конституции много. Это и есть причина того, что мы пришли тому, что начали разрабатывать проект новой Конституции», - сказал председатель КС Бекбосун Борубашев.

Источник: Кабар