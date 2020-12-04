В проекте новой Конституции, как и в нынешней, русский язык остается официальным – Аманалиев

В проекте новой Конституции, как и в нынешней, русский язык остается официальным

Член конституционного совещания Урмат Аманалиев на пресс-конференции подчеркнул, что статус русского языка в КР сохранится.

«Хочу отметить, что точно также, как и в нынешней Конституции, так и в проекте новой Конституции, русский язык остается официальным языком Кыргызской Республики. Статус русского языка сохранится», - сказал Урмат Аманалиев.

Источник: Кабар