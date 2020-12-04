Иссык-Кульский молодежный форум: Мы считаем необходимым поддержать конституционную реформу

Сегодня мы все поддерживаем предлагаемые поправки в Конституцию.

На Иссык-Куле прошел молодежный форум «Таза Кыргызстан учун», на котором была обсуждена текущая ситуация в стране. В мероприятии приняли участие жители области, молодежные активисты и жители различных районов Иссык-Куля.

Форум начался с обсуждения предлагаемой конституционной реформы. В ходе дискуссии участники выразили полную поддержку конституционных преобразований. По мнению делегатов форума, страна должна идти на новые шаги, иначе никакого продвижения не будет.

По словам жителя Каракола Таалайбека Отунчиева, Кыргызстан должен начать новые преобразования.

«Сегодня мы все поддерживаем предлагаемые поправки в Конституцию. Считаем, что страной должен управлять один сильный президент, который будет нести полную ответственность. К сожалению, в обществе есть силы, которые хотят оставить все как было. Но мы же все видели к чему привел этот путь. Поэтому мы считаем необходимым поддержать конституционную реформу. Нужен Народный Курултай, количество депутатов необходимо сократить. Только такими мерами, на наш взгляд, в стране можно реализовать необходимые перемены», - сказал он.

Такие преобразования, по мнению участников форума, ускорят процессы реформирования всех отраслей и всего госаппарата. По мнению жителей области, при парламентской форме правления в стране 120 депутатов делали то, что хотели и в конечном итоге качество работы, темпы роста страны, экономическая динамика, все это двигалось очень медленно. Это объясняется тем, что большое число депутатов, перетягивая каждый одеяло в свою сторону, затормозили развитие страны, а в случае президентской формы правления любые реформы будут продвигаться быстрыми темпами.

Как отметила представитель молодежи Элзада Ыбыкеева, все негативные потрясения, произошедшие в Кыргызстане, сильно ударили по имиджу страны, как на международной арене, так и внутри самого Кыргызстана. По ее словам, сегодня страна должна пойти на кардинальные перемены. «В данное время создана отличная ситуация для внедрения новых форматов, которые будут качественно работать на развитие нашей страны. Есть хороший шанс установить на законном уровне заслон коррупции, чиновничьей чехарде и в целом безответственному отношению к управлению страной», - поделилась своим видением представительница молодежи.

По итогам форума участники приняли резолюцию, согласно которой молодежь области требует, чтобы в стране был один сильный президент, динамичное продвижение процесса люстрации, привлечение к управлению страной образованной молодежи, создание для молодежи условий для роста и наконец, скорейшее начало положительных экономических реформ.

Источник: «Кабар»