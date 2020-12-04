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(Фото) В Бишкеке задержали мужчину, устроившего взрыв в парке «Асанбай»

В Бишкеке задержали мужчину, устроившего взрыв в парке «Асанбай»

В Бишкеке патрульная милиция задержала мужчину, который устроил взрыв в парке.

Как сообщает пресс-служба УПСМ, 2 декабря в милицию поступил звонок о том, что неизвестные лица устроили взрыв в парке «Асанбай».

По горячим следам был задержан А.Н., 1989 года рождения. Его доставили в Следственную службу УВД Октябрьского района для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП.

 

Источник: Элгезит

           

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