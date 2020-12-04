(Видео) Димаш Кудайберген вышел в финал музыкальной премии «Виктория»

Димаш Кудайберген вышел в финал музыкальной премии «Виктория»
Казахский певец с мировым именем Димаш Кудайберген вышел в финал Российской музыкальной премии «Виктория-2020».
По информации официального сайта Кудайбергена Dimashnews, Димаш исполнил песню Your Love, музыку к которой написал Игорь Крутой, а слова – всемирно известная певица Лара Фабиан. Игорь Крутой лично аккомпанировал певцу.
Церемония награждения премии «Виктория» пройдет на сцене Государственного Кремлевского дворца. В этом году торжественная церемония вручения премии впервые пройдёт без участия зрителей. Однако зрители смогут посмотреть телевизионную версию концерта — трансляция состоится 18 декабря на канале «Россия-1».
Источник: elgezit.kg
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