(Видео) Димаш Кудайберген вышел в финал музыкальной премии «Виктория»

Димаш Кудайберген вышел в финал музыкальной премии «Виктория»

Казахский певец с мировым именем Димаш Кудайберген вышел в финал Российской музыкальной премии «Виктория-2020».

По информации официального сайта Кудайбергена Dimashnews, Димаш исполнил песню Your Love, музыку к которой написал Игорь Крутой, а слова – всемирно известная певица Лара Фабиан. Игорь Крутой лично аккомпанировал певцу.

Церемония награждения премии «Виктория» пройдет на сцене Государственного Кремлевского дворца. В этом году торжественная церемония вручения премии впервые пройдёт без участия зрителей. Однако зрители смогут посмотреть телевизионную версию концерта — трансляция состоится 18 декабря на канале «Россия-1».

Источник: elgezit.kg