(Видео/фото) Двойное убийство в горах Энильчека: Личность убийцы подтверждена, он застрелился

Смирнов после убийства скрывался в горах. Его поиски с привлечением спецназа ни к чему не привели.

Экспертиза подтвердила, что найденный в горах Энильчека в Иссык-Кульской области труп мужчины принадлежит Сергею Смирнову, который подозревался в убийстве двух человек на туристической базе летом 2019 года.

Смирнов после убийства скрывался в горах. Его поиски с привлечением спецназа ни к чему не привели.

В итоге его тело было обнаружено в лесу спустя девять месяцев после побега. Рядом с останками лежало огнестрельное оружие – карабин.

Мужчина совершил суицид – выстрелил из карабина себе в голову, о чем свидетельствуют характерные следы на черепе. Пуля прошла через рот.

В УВД Иссык-Кульской области пояснили, что личность погибшего была подтверждена показаниями свидетелей, они опознали Смирнова по одежде.

Двойное убийство произошло ранним утром 4 июля 2019 года в туристическом лагере компании «Тур Хан-Тенгри». Сторож Сергей застрелил из карабина заместителя начальника лагеря Дөөлөта Азимкулова и сотрудника лагеря Карима, после чего захватил заложницу и скрылся. На следующее утро он отпустил заложницу, сказав при этом, что живым сдаваться не намерен.

Осторожно, галерея содержит фотографии с изображением трупа.

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Сергею Смирнову было 28 лет. Родился в Тюпе, вырос в детдоме.

Много лет работал в горах проводником, водил туристов по горным тропам. Долину Энильчек знал очень хорошо. Кроме того, обладал навыками выживания в горах.

В компанию «Тур Хан-Тенгри» его наняли весной 2019 года. Работу ему дал Дөөлөт Азимкулов. Они познакомились на Энильчеке и Сергей просил его взять на работу.

Дөөлөт, учитывая социальное и материальное положение Сергея, а также его опыт работы, согласился и предложил ему охранять лагерь компании в местности Ат-Жайлоо...

Лагерь расположен на берегу реки Энильчек, в 20 километрах от пограничной заставы Майда-Адыр, в 180 км от города Каракол.

В лагере в сезон на постоянной основе находятся несколько человек – сотрудники компании. В день убийства там находились заместитель начальника Дөөлөт, сотрудник Карим, сторож Сергей. Рядом расположено жилище чабана – свое хозяйство тут держит Улук с семьей.

Накануне трагедии, как говорят свидетели, Сергей много пил. Требуя продолжения, он попросил водки у семьи чабана. Но ему отказали.

4 июля ранним утром сотрудники лагеря и семья чабана пришли в дом на завтрак. В этот момент в дом ворвался Сергей, в руках у него был карабин «Вепрь», принадлежащий Дөөлөту.

Оружие он направил на чабана Улука и, передернув затвор, сказал: «Ну-ка, даст осечку или нет?»

Улук крикнул: «Ты чего? Убери ствол!»

Лежавший на диване Дөөлөт резко вскочил и тоже вскрикнул, чтобы Сергей не направлял оружие в сторону людей. Дөөлөт – пенсионер МВД, и знал, что значит неосторожное обращение с огнестрельным оружием.

Сергей, увидев Дөөлөта, направил ствол в его сторону и три раза выстрелил. Тот упал.

Находившийся рядом Карим дернулся в сторону Сергея и пытался выбить карабин из рук, но получил пулю в живот.

Подскочивший Улук сумел схватить за руку Сергея и отобрать карабин, но Сергей достал нож. Во время потасовки Сергей ранил Улука в руку. Улук смог выбежать из дома и, схватив детей, вместе с женой убежал за территорию лагеря.

Звуки выстрелов услышала работница противочумной станции, которая расположена недалеко. Ирина пришла в дом и увидела, что произошло. Сергей схватил ее и под дулом карабина велел выйти из дома. Взяв лошадей, они покинули лагерь…

В результате стрельбы от полученных ран Дөөлөт скончался на месте. Карим получил тяжелые ранения. Его на автомашине решено было отвезти к пограничникам на заставу «Майда-Адыр». Дорога занимает около часа. Несмотря на предпринимаемые усилия, Карим скончался в дороге.

В 12:20 пограничники сообщили о происшествии в милицию Иссык-Кульской области…



Ранним утром 5 июля Сергей освободил заложницу Ирину. После этого, скорее всего, он начал передвигаться только по ночам.

По словам Ирины, Сергей сказал, что живым сдаваться не собирается.

Правоохранительными органами были организованы масштабные поиски с участием бойцов спецназа областной милиции и с привлечением вертолёта.

Следы указывали, что он пересек долину Энильчек и прошел реку. Питался растениями – об этом говорят оставленные им следы пребывания. Он проник в старый сарай, который используется для остановок, там он нашел запасы ячменя – корм для лошадей. Зерно он смешал с водой и питался этим.

По всей видимости, исчерпав ресурсы, Смирнов решил совершить самоубийство спустя несколько дней после после совершения преступления – он выстрелил себе в голову из того же карабина, из которого застрелил своих коллег.





Источник: svodka.akipress.org