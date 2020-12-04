В Бишкеке новый вице-мэр

В столичной мэрии произошли кадровые перестановки.
Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, Уланбек Азыгалиев освобожден от должности вице-мэра столицы согласно поданному заявлению.
Вице-мэром города Бишкек по земельным вопросам, архитектуре и строительству назначен Азамат Сагындык уулу. Ранее он возглавлял управление земельных ресурсов (УЗР).
Соответствующие распоряжения подписал и.о. мэра Балбак Тулобаев.
Источник: Элгезит
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