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В Бишкеке новый вице-мэр

В столичной мэрии произошли кадровые перестановки. 

Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, Уланбек Азыгалиев освобожден от должности вице-мэра столицы согласно поданному заявлению.

Вице-мэром города Бишкек по земельным вопросам, архитектуре и строительству назначен Азамат Сагындык уулу. Ранее он возглавлял управление земельных ресурсов (УЗР).

Соответствующие распоряжения подписал и.о. мэра Балбак Тулобаев.

Источник: Элгезит

           

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