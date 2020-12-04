Бакир уулу и еще 10 кандидатов отозвали заявления на участие в выборах президента
3 декабря, в последний день сдачи подписных листов и оплаты избирательного залога, 11 граждан отозвали документы, поданные для участия в досрочных выборах президента. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Отмечается, что документы отозвали Базарбай Темишов, Акжолтой Тукунов, Арсланбек Малиев, Турсунбай Бакир уулу, Жамбылбек Камчиев, Адилет Маматов, Азамат Эсенбеков, Бактыбек Жумагулов, Абдыкаар Сыдыков, Санжарбек Энназаров и Кубанычбек Исабеков.
Ранее было отозвано еще 8 заявлений от кандидатов, среди которых Садык Шер-Нияз, Сазыкбай Турдумалиев, Турсунбек Жумабеков и другие.
Таким образом, с начала процесса выдвижения кандидатур 19 человек из числа претендентов на участие в выборах президента отозвали свои документы.
Также ранее ЦИК вернула документы 12 гражданам, которые не представили сертификаты о владении госязыком на должном уровне или имели непогашенную судимость.
Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года. Изначально о намерении участвовать в выборах заявили 65 человек.
Источник: Азаттык
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