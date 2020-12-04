Посол США предложил КР помощь в расследовании и судебном преследовании крупных фигур организованной преступности

Посол США предложил КР помощь в расследовании и судебном преследовании крупных фигур организованной преступности

Посол США в Кыргызстане Дональд Лу в онлайн-режиме встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым и обсудил политическое и экономическое сотрудничество. Об этом сообщает диппредставительство этой страны в КР.

По его данным, посол Лу «отметил прогресс в переговорах по двустороннему соглашению о сотрудничестве», обе стороны выразили надежду на быстрое решение оставшихся вопросов. «Он [Дональд Лу] также предложил помощь правоохранительных органов США в расследовании и судебном преследовании крупных фигур организованной преступности, а также поддержку США в разрушении и ликвидации их международных преступных сетей», — говорится в пресс-релизе посольства.

Как отмечается, Дональд Лу повторил, что Соединенные Штаты приветствуют предложения предоставить время для широкого общественного обсуждения предлагаемых конституционных изменений, и приветствовали решение Кыргызстана направить предлагаемые изменения в Венецианскую комиссию для комментариев.

МИД Кыргызстана в свою очередь сообщает, что в ходе видеоконференции кыргызской стороной «отмечена важность сбалансированных заявлений со стороны Посольства США относительно событий в стране». Стороны также обсудили вопросы экономического сотрудничества, повышения двустороннего товарооборота. В положительно ключе отмечен организованный в ноябре 2020 года Посольством США Центрально-азиатский торговый форум. Министр Казакбаев выразил благодарность американской стороне за важное техническое содействие больницам в Бишкеке, Чуйской области и Оше в лечении больных COVID-19, а также, в целом, за гуманитарную помощь в период пандемии», — подчеркивает МИД КР.

Также, по его данным, в ходе встречи стороны также затронули вопросы сотрудничества в противодействии коррупции, а также в борьбе с криминалитетом.

Источник: Элгезит