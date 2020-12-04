Талант Мамытов поздравил кыргызстанцев с Днем эпоса «Манас»

Бережное отношение к эпосу «Манас» придает значительный импульс развитию культуры Кыргызстана.
Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня поздравил кыргызстанцев с Днем эпоса «Манас».
Текст поздравления распространила пресс-служба аппарата президента:
«Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с Днем эпоса «Манас», являющегося нашим национальным достоянием!
Уникальность народа заложена в его языке и культуре. На протяжении веков эпос «Манас» нес в себе язык и культуру кыргызского народа.
Эпос «Манас» как великое творение, отражающее сложный исторический путь народа, является кладезем народных ценностей, традиций, обычаев, культуры и образа жизни.
Мировое сообщество, признав непреходящую ценность эпоса «Манас», включило его в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Бережное отношение к эпосу «Манас» как к величайшему наследию, передававшемуся из поколения в поколение, ставшему фактором идентичности целого кыргызского народа, является обязанностью и долгом каждого гражданина нашей страны.
Эпос «Манас» как символ национального достоинства и единства, сохраняя через все исторические испытания дух народа, его веру в лучшее, стал духовным богатством и непревзойденным наследием нашего народа.
Ровно 25 лет назад было торжественно отмечено 1000-летие эпоса «Манас», означавшее признание его значения для мировой духовной культуры. Об этом праздновании мечтали многие наши великие личности. Этот исторический день занял особое место в истории кыргызского народа.
4 декабря 2013 года эпос «Манас» был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В дальнейшем этот день был установлен Днем эпоса «Манас».
Мы будем почитать и уважительно относиться к священному наследию, переданному нам сказителями-манасчи, выдающимися учеными и исследователями.
Дорогие соотечественники! Сохранение, развитие и популяризация уникального духовного наследия кыргызского народа трилогии эпоса «Манас», передача его будущему поколению — это долг каждого из нас.
Бережное отношение к эпосу «Манас» придает значительный импульс развитию культуры Кыргызстана. Эпос «Манас» и наш народ неразделимы!», — говорится в поздравлении.
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