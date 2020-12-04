Часть Бишкека будет отключена от отопления и горячей воды. Адреса
Часть Бишкека будет отключена от отопления и горячей воды с 09:00 4 декабря из-за аварийных работ на теплосетях ОАО «Бишкектеплосеть».
Как сообщила пресс-служба мэрии, воды и тепла не будет до устранения работ по следующим адресам:
- Первомайское РОВД
- Поликлиника №16
- Детский сад №99
- Школа-лицей №61
- Общежитие КГМА
- ул.Панфилова: 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а
- ул.Абая: 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107
- ул.Малдыбаева 2, 4, 6, 8, 16, 7, 9, 11, 13
- ул.Ахунбаева 127, 127а, 129, 129а, 129б, 131, 131а, 131б, 131/1
Источник: kg.akipress.org
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