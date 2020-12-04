Часть Бишкека будет отключена от отопления и горячей воды. Адреса

Часть Бишкека будет отключена от отопления и горячей воды. Адреса

Часть Бишкека будет отключена от отопления и горячей воды с 09:00 4 декабря из-за аварийных работ на теплосетях ОАО «Бишкектеплосеть».

Как сообщила пресс-служба мэрии, воды и тепла не будет до устранения работ по следующим адресам:

- Первомайское РОВД

- Поликлиника №16

- Детский сад №99

- Школа-лицей №61

- Общежитие КГМА

- ул.Панфилова: 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а

- ул.Абая: 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107

- ул.Малдыбаева 2, 4, 6, 8, 16, 7, 9, 11, 13

- ул.Ахунбаева 127, 127а, 129, 129а, 129б, 131, 131а, 131б, 131/1

Источник: kg.akipress.org