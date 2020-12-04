(Видео) В Бишкеке неизвестный во время езды достал оружие и​ навел его на проезжую часть

Его доставили в следственную службу УВД Первомайского района.​

Милиция установила личность хулигана. Начато досудебное производство

В Бишкеке неизвестный во время езды достал оружие и​ навел его на проезжую часть. Соответствующее видео распространилось в соцсетях.​

ГУВД столицы установило личность гражданина – О.Н., 1995 года рождения. Его доставили в следственную службу УВД Первомайского района.​

По данному факту начато досудебное производство по статье 253 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.

Источник: vesti.kg