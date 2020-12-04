(Видео) В Бишкеке неизвестный во время езды достал оружие и​ навел его на проезжую часть 

Его доставили в следственную службу УВД Первомайского района.
Милиция установила личность хулигана. Начато досудебное производство
В Бишкеке неизвестный во время езды достал оружие и навел его на проезжую часть. Соответствующее видео распространилось в соцсетях.
ГУВД столицы установило личность гражданина – О.Н., 1995 года рождения. Его доставили в следственную службу УВД Первомайского района.
По данному факту начато досудебное производство по статье 253 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.
Источник: vesti.kg
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