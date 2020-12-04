(Фото) В ЦИК поступили подписные листы 20 претендентов на должность президента КР – список

Завершился очередной этап выборной кампании - период выдвижения кандидатов на должность президента.

Как сообщается на сайте Центризбиркома, по состоянию на 23:59 3 декабря в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили подписные листы от 21 кандидата:

1. Б. Тольбаев – 58 029 подписей;

2. С. Жапаров – 59 998 подписей;

3. А. Касенов – 46 270 подписей;

4. А. Абдылдаев – 47 998 подписей;

5. Р. Джеенбеков – 39 874 подписей;

6. К. Асанов – 43 864 подписей;

7. Э. Абакиров – 43 630 подписей;

8. А. Мадумаров - 39 856 подписей;

9. А. Сегизбаев - 55 480 подписей;

10. К. Чороев – 39 053 подписей;

11. Ж. Байгуттиев - 51 896 подписей;

12. М. Арстанбек – 33 083 подписей;

13. К. Сооронкулова – 33 458 подписей;

14. Р. Тагаев – 40 651 подписей;

15. Б. Калмаматов – 35 300 подписей;

16. К. Иманалиев – 35 658 подписей;

17. И. Ташов – 39 493 подписей;

18. К. Токтосунов – 30 106 подписей;

19. У. Кочкоров – 43 804 подписей;

20. К. Исаев – 38 987 подписей.

Рабочая группа по приему и проверке подписных листов ЦИК КР в ходе приема подписных листов обнаружила у кандидата на должность Президента КР С. Ибраева - 15 тыс. 33 подписи. В связи с чем подписные листы возвращены уполномоченным представителям данного кандидата.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 62 Конституции КР, статьи 52 Конституционного закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" кандидат должен быть поддержан не менее чем 30 тысячами подписей избирателей. При этом количество представленных подписей не должно превышать 60 тысяч подписей избирателей.

Рабочая группа по приему и проверке подписных листов ЦИК КР осуществляет проверку достоверности представленных подписей в течение 8 календарных дней.

В соответствии с пунктом 54 Инструкции «О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и их уполномоченными представителями», проверке подлежат все подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки до установления 30 тысяч достоверных подписей избирателей.

Центральная избирательная комиссия осуществляет проверку достоверности подписей с привлечением работников регистрационных служб и экспертов уполномоченного государственного органа в сфере судебно-экспертной деятельности.

Источник: Кабар