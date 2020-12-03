Эксперты стран Центральной Азии и США обсудили вопросы качества воздуха

Эксперты стран Центральной Азии и США обсудили вопросы качества воздуха

Эксперты правительств Центральной Азии встретились с представителями Агентства по охране окружающей среды США для обсуждения вопросов контроля за качеством воздуха. Об этом сообщают в посольстве этой страны в Бишкеке.

Агентство по охране окружающей среды США при поддержке посольств США в Нур-Султане и Бишкеке 2-3 декабря провело региональный семинар по развитию сети мониторинга качества воздуха. Участники из стран C5+1: Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и США приняли участие в виртуальном семинаре, в котором участвовали представители служб по гидрометеорологии и мониторингу качества воздуха.

Во время мероприятия начальник управления наблюдений за загрязнением природной среды Кыргызгидромета при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Людмила Нышанбаева отметила: «На этом семинаре мы познакомились с передовым опытом наших американских коллег по определению целей мониторинга качества воздуха, а также использования мониторов и датчиков. Этот семинар является хорошей площадкой для обмена знаниями и полезной информацией, чтобы весь регион мог достичь своих целей в области качества воздуха. В будущем мы можем подумать о развитии региональной сети мониторинга для Центральной Азии».

Это второй семинар, проводимый Агентством по охране окружающей среды США с партнерами из Центральной Азии. В августе 2020 года Агентство по охране окружающей среды США, посольство США в Нур-Султане и Секретариат Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния провели пятидневный семинар по широкому кругу вопросов контроля за качеством воздуха, включая оценку выбросов загрязняющих веществ, анализ воздействия на здоровье и стратегии распространения информации о качестве воздуха. Оба семинара направлены на укрепление регионального партнерства и межправительственного сотрудничества по управлению качеством воздуха в Центральной Азии.

КейДжи Мур, глава политического и экономического отдела посольства США в Бишкеке, подчеркнул важность мероприятия, сказав: «Сбор данных о качестве воздуха является первым шагом к борьбе с загрязнением воздуха. Сети мониторинга качества воздуха помогают политикам и гражданскому обществу разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии борьбы с загрязнением воздуха. Мы воодушевлены тем, что страны Центральной Азии вместе работают над сохранением чистоты воздуха».

Как отмечается, Соединенные Штаты привержены партнерству с правительствами принимающих стран Центральной Азии в разработке политики охраны окружающей среды и управления качеством воздуха. Посольства США в Центральной Азии отслеживают и публикуют данные о качестве воздуха в реальном времени с 2019 года. В октябре 2019 года эталонный монитор качества воздуха посольства США в Бишкеке получил аккредитацию в Государственном реестре официальных средств измерений КР. За последние пять лет правительство США предоставило около $750 тысяч грантов для проектов по обеспечению качества воздуха в Центральной Азии. В сентябре 2020 года Государственный департамент США выделил грант в размере $300 тысяч молодежной экологической организации MoveGreen для улучшения сетей мониторинга качества воздуха в Кыргызстане и Казахстане. Трехлетний проект будет осуществляться в сотрудничестве с Кыргызгидрометом, Казахгидрометом, ЮНЕП и посольствами США в Бишкеке и Нур-Султане.

Источник: Элгезит