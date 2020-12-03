Все нормы действующей Конституции будут соблюдаться до принятия новой – Акылбек Жапаров

Все нормы действующей Конституции будут соблюдаться до принятия новой

Все нормы действующей Конституции будут соблюдаться до принятия новой, сообщил депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров, комментируя инициатива законопроекта о проведении референдума 10 января.

В ходе заседания парламента депутат Айнуру Алтыбаева спросила, после президентских выборов 10 января, глава государства будет работать по действующей Конституции, где его полномочия сокращены.

Акылбек Жапаров ответил, что пока не будет принята новая Конституция, нормы действующей нарушаться не будут.

Отметим, что депутаты рассматривают законопроект о проведении референдума 10 января. В частности, инициаторы считают, что нужно провести опрос среди народа, какую форму правления хотят люди: президентскую или парламентскую.

Источник: Кабар