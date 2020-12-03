Комитет ЖК по конституционному законодательству одобрил законопроект о проведении референдума 10 января

Комитет вынесет вопрос на заседание парламента.
Депутаты комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК одобрили законопроект о проведении референдума 10 января. Об этом на своей странице с Twitter сообщил депутат Дастан Бекешев.
Комитет вынесет вопрос на заседание парламента.
Отметим, что депутаты предлагают во время президентских выборов в бюллетень включить вопрос о том, какую форму правления хочет для себя народ: президентскую или парламентскую.
Напомним, что досрочные президентские выборы пройдут 10 января 2021 года.
Источник: Кабар
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