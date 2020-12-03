ГКНБ внедряет систему, которая позволит усилить работу по борьбе с терроризмом и ОПГ

ГКНБ внедряет систему, которая позволит усилить работу по борьбе с терроризмом и ОПГ

АТЦ ГКНБ 3 декабря проведен круглый стол по реализации проекта системы предварительной информации о пассажирах (API) и данных о записях регистрации пассажиров (PNR) в Кыргызской Республике.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в данном мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств КР, авиаперевозчиков и международных организаций.

Участники были ознакомлены с процессом развития системы API и PNR в Кыргызской Республике, а также ее возможностями, зарубежным опытом внедрения и другими актуальными вопросами.

Реализация данного проекта является одним из важных компонентов программы цифровизации страны.

Главной целью проекта является обеспечение безопасности Кыргызской Республики в поддержку соответствующих приоритетов, определенных в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 2178, 2309, 2368 и 2396, касающихся иностранных боевиков-террористов, а также в рамках международных обязательств, вытекающих из членства Кыргызской Республики в Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Всемирной таможенной организации (ВТО) и Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

В ходе встречи участниками было отмечено о необходимости внедрения и функционирования системы API/PNR в КР, которая позволит усилить работу по борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией, контроля границ, упрощения формальностей при авиаперелетах, информационного взаимодействия государственных органов, а также выявлении туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанное с пандемией COVID-19.

Данный формат мероприятия позволило осуществить обмен теоретической и практической информацией между всеми участниками, которые позволят сформировать наиболее адекватные условия, как технического, так и организационного характера для дальнейшего процесса внедрения системы.

Отмечено, что на данный момент около 75 стран мира внедрили или находятся на разных стадиях реализации системы API. В их числе и Кыргызская Республика, которая в лице ГКНБ ведет работу по созданию национальной системы обмена пассажирскими данными. Встреча прошла в деловой и конструктивной обстановке.

Источник: reporter.kg