Нарис Калчаев: «Если бы депутаты купили ноутбуки за свой счет, то они тем самым они помогли бы государству»

Власть должна объяснить народу, почему нам нужно уделять им особое внимание, создать хорошие условия.

— В социальных сетях обсуждается большая пенсия экс-президентов. Почему многие недовольны тем, что экс-президенты получают огромную пенсию?

— Я считаю правильным то, что президенты получают статус экса, находятся под особой охраной и им начисляют пенсию в 150 тысяч сомов. Потому что эти люди знают государственные тайны, они являются носителями важной информации и не должны от кого-то зависеть. Страна наша остается под большой угрозой из-за того, что наши экс-президенты сейчас находятся в бегах за границей или содержатся в тюрьму с другими заключенными. Нужно оберегать руководителей, которые обладают информацией, являющейся государственной тайной. Власть должна объяснить народу, почему нам нужно уделять им особое внимание, создать хорошие условия.

Но такие вещи не объяснили своевременно, поэтому отдельные люди превращают это в политические игры. Соответственно, среди народа возникает негативная реакция.

— Поднимается вопрос приобретения депутатам ноутбуков на 6 млн сомов. Разве у самих депутатов нет возможности самостоятельно приобрести ноутбуки?

— По правде говоря, возникает немало проблем из-за того, что у депутатов нет условий для работы. Работа с ноутбуком облегчает процесс и экономит время. Но с учетом нынешней ситуации депутаты могли бы за свой счет приобрести ноутбуки. Тем самым они помогли бы стране.

Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 11