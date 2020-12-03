Ырысбек Омурзаков: «Каждую Конституцию пишут в соответствии с временами, эпохой»

Возможно отдельные политические силы верят в то, что все будет хорошо, если вернемся к Конституции 1993 года.
— Господин Ырысбек, среди народа возникли разговоры о том, что если мы вернемся к Конституции 1993 года, то прекратятся противостояния, противоборствующие стороны придут к компромиссу. Действительно ли все встанет на свои места, если мы вернемся к Конституции 1993 года?
— Нужно быть далекими от мысли о том, что все изменится, если вернуться к Конституции 1993 года. История не стоит на месте. Возможно отдельные политические силы верят в то, что все будет хорошо, если вернемся к Конституции 1993 года. Но я в это не верю. Во-первых, каждая Конституция пишется в соответствии со временем, эпохой. Мы же не можем повернуть время вспять. Это предложение напоминает фразу: «Я не читал эту книгу, но позвольте выразить свое экспертное мнение». Я думаю, большинство из тех, кто требует возвращения к Конституции 1993 года, не только не могут сравнить две конституции и проанализировать, а даже ничего не смыслят в конституциях. А что будет, если коммунисты предложат вернуться к Конституции 1977 года? Что бы ни говорили, сейчас настала пора внести изменения в Конституцию.
— Но ведь немало людей критикует новую Конституцию, хотят создать мнение, что она никуда не годится.
— Огорчает то, что появились так называемые политики, которые не хотят вникать в суть Конституции, которую предложил Жапаров. Один коллега говорит: «Конституция Америки – это две странички», — так называемый политолог. Я спросил: «Знаешь ли ты, что в эту Конституцию внесли более 2000 поправок?» Он ответил: «Откуда я это знаю?» Поэтому нам нужно оставить позади Конституцию 1993 года, 1983 года, а стремиться вперед, в сторону Конституции 2021 года. Это требование времени.
Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 11
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!