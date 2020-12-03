Ырысбек Омурзаков: «Каждую Конституцию пишут в соответствии с временами, эпохой»

Возможно отдельные политические силы верят в то, что все будет хорошо, если вернемся к Конституции 1993 года.

— Господин Ырысбек, среди народа возникли разговоры о том, что если мы вернемся к Конституции 1993 года, то прекратятся противостояния, противоборствующие стороны придут к компромиссу. Действительно ли все встанет на свои места, если мы вернемся к Конституции 1993 года?

— Нужно быть далекими от мысли о том, что все изменится, если вернуться к Конституции 1993 года. История не стоит на месте. Возможно отдельные политические силы верят в то, что все будет хорошо, если вернемся к Конституции 1993 года. Но я в это не верю. Во-первых, каждая Конституция пишется в соответствии со временем, эпохой. Мы же не можем повернуть время вспять. Это предложение напоминает фразу: «Я не читал эту книгу, но позвольте выразить свое экспертное мнение». Я думаю, большинство из тех, кто требует возвращения к Конституции 1993 года, не только не могут сравнить две конституции и проанализировать, а даже ничего не смыслят в конституциях. А что будет, если коммунисты предложат вернуться к Конституции 1977 года? Что бы ни говорили, сейчас настала пора внести изменения в Конституцию.

— Но ведь немало людей критикует новую Конституцию, хотят создать мнение, что она никуда не годится.

— Огорчает то, что появились так называемые политики, которые не хотят вникать в суть Конституции, которую предложил Жапаров. Один коллега говорит: «Конституция Америки – это две странички», — так называемый политолог. Я спросил: «Знаешь ли ты, что в эту Конституцию внесли более 2000 поправок?» Он ответил: «Откуда я это знаю?» Поэтому нам нужно оставить позади Конституцию 1993 года, 1983 года, а стремиться вперед, в сторону Конституции 2021 года. Это требование времени.

Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 11