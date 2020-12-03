Уран Рыскулов: «В Конституции 1993 года много мин»

Верхушка должна пойти на кардинальные решения, чтобы сократить государственные расходы.

— Господин Уран, появились те, кто говорят о необходимости возвращения к Конституции 1993 года. Действительно ли все встанет на свои места, если мы вернемся к Конституции 1993 года?

— Неправы те, кто считают, что мы будем счастливы, если вернемся к Конституции 1993 года. Да, у той Конституции полно хороших сторон. Но и мин там много. В той Конституции большой упор делается на частную собственность.

— Если будет принята новая Конституция, если объединятся аппараты президента и правительства, будет экономия бюджета, сократятся государственные расходы?

— Верхушка должна пойти на кардинальные решения, чтобы сократить государственные расходы. Точнее, они собираются объединить аппараты президента и премьера. Если полностью вернуть в бюджет расходы на аппарат президента, то мы сможем погасить долг перед Китаем, хватит на выплату зарплат и пенсий. На аппарат президента ежегодно тратим 1,4 млрд сомов, это огромная сумма для Кыргызстана.

— К слову, общественность обсуждает сумму, выделенную на пенсию Сооронбая Жээнбекова. Возникли люди, которые спрашивают, что он сделал за три года, что получает пенсию в 150 тысяч сомов? А правильно ли то, что экс-президенты получают огромные пенсии, когда государство остается в тяжелом положении?

— У экс-президента есть свой статус. Статус экса выдается не всегда. Если человек не отработал свой срок и был выгнан народом, то будет незаконно выдавать статус экс-президента. Рано или поздно этот вопрос должен подниматься общественностью, особенно теми, кто получил ранения 5 октября. После чего надо дать правовую оценку. Тогда автоматически всплывет информация о том, что Роза Отунбаева тоже незаконно получила статус экса.

Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 11