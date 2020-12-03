(фото) Оперативники Службы криминальной милиции задержали несколько групп скотокрадов

Оперативники Службы криминальной милиции задержали несколько групп скотокрадов

Оперативниками отдела по организации борьбы с имущественными преступлениями СКМ МВД КР совместно с региональными подразделениями обезврежены две устойчивые преступные группы скотокрадов, промышлявших на территории нескольких областей республики. Об этом сообщают в ведомстве.

Как уже установлено, от преступных действий скотокрадов пострадали жители Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской области, на хозяйства которых совершались набеги. Преступные группы состояли из ранее судимых лиц, причем некоторые из них освободились из мест заключения буквально два-три месяца назад.

Действовали скотокрады сообща, высматривая скот, оставленный без присмотра, после чего, погрузив похищенных животных в автомашину, быстро скрывались. Основную часть похищенного скотокрады продавали на рынках. Установлены несколько лиц, занимавшихся скупкой и перепродажей скота. Своими противоправными действиями скотокрады нанесли значительный ущерб жителям регионов.

По данным СКМ МВД, в Чуйской области перекупщикам скота звонили даже осужденные, отбывающие срок в учреждениях ГСИН, и предлагали купить коров и лошадей якобы для помощи людям, которые задолжали крупную сумму. Это говорит о том, что в преступную деятельность вовлечены также лица, находящиеся в местах заключения.

На счету участников преступных групп целый ряд краж крупного рогатого скота и лошадей на территории Кочкорского, Ат-Башинского, Джети-Огузского, Тонского, Кеминского, Жайылского районов. Они подозреваются в совершении более чем 15 преступлений, ими похищено более 15 голов крупного рогатого скота и 5 лошадей. И это только предварительные данные. В настоящее время оперативниками по подозрению в совершении краж скота задержаны члены двух групп скотокрадов, всего их 6 человек в возрасте от 21 до 28 лет. Все они ранее судимые, являются уроженцами Иссык-Кульской, Нарынской, Джалал-Абадской областей. Один из них разыскивался следственными органами ГСИН.

Оперативная разработка и дальнейшее задержание подозреваемых осуществлена сотрудниками отдела по организации борьбы с имущественными преступлениями СКМ МВД КР совместно с СКМ УВД Нарынской области и СКМ Кочкорского РОВД.

Установлены две автомашины Mercedes-Benz Sprinter, на которых перевозился похищенный скот. Одна из них поставлена на стоянку ОВД. Расследование продолжается.

Источник: Элгезит