ЖК рассмотрит законопроект о проведении референдума по госустройству 10 января
Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству и государственному устройству направил на обсуждение депутатов законопроект о назначении референдума по госустройству на 10 января 2021 года.
Текст законопроекта и решение профильного комитета опубликовал депутат Дастан Бекешев на своей странице в Твиттере.
Инициатором законопроекта значится Акылбек Жапаров. Как ожидается, депутаты рассмотрят документ уже сегодня, 3 декабря.
Напомним, 17 ноября в Кыргызстане на общественное обсуждение был вынесен законопроект о назначении референдума по принятию новой Конституции. Вместе с законопроектом был опубликован и проект нового Основного закона.
Однако временно сложивший полномочия премьер-министра Садыр Жапаров позже предложил вместе с президентскими выборами 10 января 2021 года провести референдум по форме правления, а конституционную реформу провести позже.
Если законопроект будет принят, то 10 января, в день досрочных выборов президента, избирателям будут выдаваться по 2 бюллетеня. Подсчет голосов по двум вопросам будет вестись отдельно, дополнительные средства понадобятся для подготовки и проведения референдума.
Источник: Элгезит
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