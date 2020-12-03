В Кыргызстане сформирована российская военная комендатура

В Кыргызстане появилась российская военная комендатура.

Об этом пишет издание «Вечерний Бишкек» со ссылкой на Центральный военный округ РФ.

Военная комендатура сформирована в составе российской авиабазы «Кант», дислоцированной в Кыргызстане.

«На протяжении двух лет военнослужащие военной полиции Центрального военного округа выполняли задачи на территории авиабазы на ротационной основе по временному штатно-должностному расчету. С началом зимнего периода обучения мы открыли в Киргизии военную комендатуру на постоянной основе. С 1 декабря личный состав комендатуры приступил к выполнению задач по предназначению», — рассказал начальник регионального управления военной полиции ЦВО, полковник юстиции Константин Смирнов.

По его словам, что это третья по счету военная комендатура, дислоцированная за рубежом. Еще два аналогичных подразделения выполняют задачи в местах дислокации воинских частей, расположенных на территории Таджикистана и Казахстана.

На вооружении военной комендатуры в Кыргызстане находятся армейские внедорожники УАЗ «Патриот», комплексы связи. А также — штатные образцы стрелкового вооружения и оружия нелетального действия: бесствольные пистолеты «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза» и специальные средства индивидуальной защиты «Авангард».

Основными задачами военнослужащих военной полиции являются обеспечение и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в местах дислокации войск, а также охрана российских военных объектов в Кыргызстане.

В эти же дни личному составу комендатуры и территориальной военной автомобильной инспекции Объединенной российской военной базы в КР передана икона небесного покровителя военной полиции — святого благоверного князя Дмитрия Донского. Вручение иконы прошло в войсковом храме на территории базы.

Передавая икону, помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин отметил, что Дмитрий Донской определен небесным покровителем для военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с резолюцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 13 июня 2018 года.

Российская авиабаза «Кант»является воздушным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.

Источник: Элгезит