Минсельхоз КР: Фермеры могут продавать свою продукцию на товарно-сырьевой бирже

Подписано соглашение, благодаря которому отечественные производители получат возможность выйти на мировые рынки

В целях поддержки фермеров и предоставления возможности выхода продукции на мировые рынки подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и ЗАО “Кыргызская фондовая биржа”.

В Минсельхозе надеются, что благодаря данному соглашению удастся показать выгодные инструменты, удобства и преимущества работы товарно-сырьевой биржи, которая предназначена для формирования организованного товарного рынка и повышения эффективности внутреннего и внешнего товарооборота Кыргызстана.

- Современные требования рынка и возможности цифровых технологий позволяют предлагать новые инструменты для реализации производимой продукции в нашей стране, - отметил президент Кыргызской Фондовой Биржи Медет Назаралиев.

В свою очередь глава Минсельхоза Тилек Токтогазиев поддержал важность развития электронных биржевых торгов и заверил активное участие министерства в содействии по выходу фермеров на мировые рынки.

- Важная задача министерства – оказать господдержку фермерам и создать удобные условия, при этом необходимо использовать различные инструменты, одним из которых является товарно-сырьевая биржа. Во всем мире именно биржи являются основной площадкой для продажи сельхозпродукции, и нам пора осваивать данный механизм, - сказал Токтогазиев.

В рамках соглашения предусмотрено создание списка биржевых товаров, оказание содействия отечественным производителям по выходу на товарные рынки государств-членов ЕАЭС, определение перспективных направлений.

Важным преимуществом для фермеров является выход на мировые рынки и возможность торговать не только товаром, но еще и фьючерсами (товары с будущей поставкой). При этом каждый фьючерсный контракт на товарной бирже является одновременно покупкой для одной стороны и продажей для другой. К тому же крупные заказчики могут находить необходимые объемы и страховаться от неустойчивости цен благодаря хеджированию (страхование, гарантия). Одно из преимуществ биржевых сделок - они не требуют нотариального удостоверения. Торговые операции на бирже проводятся через электронную торговую систему в режиме реального времени. Управлять торгами можно через интернет из любой точки мира.

Участниками электронных биржевых торгов могут быть физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты КР. Все операции на бирже участники осуществляют через трейдеров. Регистрация и аккредитация на бирже являются бесплатными.

Мировой рынок сельхозпродукции занимает львиную долю (55%) объёма всей биржевой торговли. На продажу чаще всего выставляются кукуруза, сахар, пшеница.

Пресс-служба Минсельхоза