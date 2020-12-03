Президента РК наделят новыми полномочиями – в Сенате приняли закон
Президента РК наделят новыми полномочиями в результате принятых сегодня в Сенате поправок в Закон «Об административно-территориальном устройстве», передает МИА «Казинформ».
В поправках прописаны следующие пункты:
- - отнесение районов в городе к составным частям населенных пунктов;
- - создание района в городе областного значения, городе республиканского значения, столице при численности населения в них свыше 400 тысяч человек;
- - уточнение критериев города районного значения, поселка и села;
- - наделение Президента полномочием по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты по представлению правительства и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов;
- - наделение Правительства новой компетенцией по внесению Президенту представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты.
Напомним, сегодня на пленарном заседании Сената Парламента РК приняли закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».
Источник: Кабар
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