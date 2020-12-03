Президента РК наделят новыми полномочиями – в Сенате приняли закон

Президента РК наделят новыми полномочиями – в Сенате приняли закон

Президента РК наделят новыми полномочиями в результате принятых сегодня в Сенате поправок в Закон «Об административно-территориальном устройстве», передает МИА «Казинформ».

В поправках прописаны следующие пункты:

- отнесение районов в городе к составным частям населенных пунктов;

- создание района в городе областного значения, городе республиканского значения, столице при численности населения в них свыше 400 тысяч человек;

- уточнение критериев города районного значения, поселка и села;

- наделение Президента полномочием по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты по представлению правительства и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов;

- наделение Правительства новой компетенцией по внесению Президенту представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты.

Напомним, сегодня на пленарном заседании Сената Парламента РК приняли закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».

Источник: Кабар